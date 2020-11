on ASB Auckland Marathon Flash Update

Flash results from ASB Auckland Marathon, for more visit www.aucklandmarathon.co.nz

ASB Auckland Marathon, Flash Results

Men

1 Daniel Jones, Wellington, 2:21:58

2 Fabe Downs, Auckland, 2:26:34

3 Hiro Tanimoto, Wellington (Japan), 2:28:07

Women

1 Alice Mason, Tauranga, 2:43:33

2 Hannah Oldroyd, Christchurch (GBR), 2:49:27

3 Margie Campbell, Dunedin, 2:52:49

Barfoot & Thompson Half Marathon, Flash Results

Men

1 Cameron Graves, Auckland, 1:05:24

2 Christopher Dryden, Christchurch, 1:07:30

3 Jacob Priddey, Hamilton, 1:09:37

Women

1 Camille Buscomb, Cambridge, 1:13:46

2 Maiya Christini, Auckland, 1:18:23

3 Olivia Burne, Auckland, 1:20:18

Wheelchair Marathon

Handcycle

1 Jonathan Nelson, Timaru, 1:21:58

2 Tiffiney Perry, Waikato, 1:45:07

3 Chris Hanley, 1:47:28

ASB Auckland Marathon

Sunday November 1st 2020

Featuring:

Barfoot & Thompson Kids 2km

NZ Avocado 5km

John West Traverse 11km

Barfoot & Thompson Half Marathon

ASB Marathon

